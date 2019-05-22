Bilgi Köprüsü, tam bir aile oldu

İzmit Yenişehir Mahallesi Destanlı Sokak’ta faaliyet gösteren ve Türkiye ortalamasında iki yıldır üst üste ilk 500’de en az 10 dereceyle yer alan Bilgi Köprüsü Üniversiteye Hazırlık Özel Öğretim Kursu, 15-16 Haziran’da gerçekleşecek Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavları öncesi öğrencileriyle iftarda bir araya geldi. Müthiş katılım nedeniyle iki güne yayılan iftarda Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kursunun tam bir aile olduğu görüntüsü de ortaya çıktı.

TAM BİR AİLE ORTAMI

Özel Bilgi Köprüsü Kreşinin geniş bahçesinde, açık alanda yapılan iftar, sınav sürecinin son aşamasına gelen öğrenciler için de stresten uzak, öğretmenleriyle bir araya geldikleri keyifli bir ortam oluşturdu. Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, Kurucu Ortakları Necla Tügen, Özden Aktaş ile Genel Koordinatör Beyhan Gürsoy bu özel günde öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Korkmaz, bu yıl da güzel bir eğitim dönemi geçirdiklerini ve Türkiye ortalamasında güzel sonuçlar alacaklarına inandığını kaydetti.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bilgi Köprüsü Üniversiteye Hazırlık Özel Öğretim Kursu’nda bir yandan da yeni dönem hazırlıkları başladı. Buna göre Bilgi Köprüsü’nde 2019-2020 eğitim döneminin startı 10 Haziran’da verilecek. İlk etap 29 Haziran’a kadar sürecek. İkinci etap 5-7 Ağustos tarihlerindeki deneme sınavlarıyla başlayıp, 13 Eylül’e kadar hızlandırılmış derslerle devam edecek. Bilgi Köprüsü’nde 12’şerli sınıflarda gerçekleşen yeni eğitim dönemiyle ilgili kayıtların henüz bitmediği belirtildi.