Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:01 TSİ- Gündem G: Bugün 11:33 TSİ

Kartepe ve Başiskele yollarına bakım onarım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ve Başiskele ilçelerindeki yollar yenilenecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ulaşıma projelerini birer birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bozulan ve zamanla deforme olan yolların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Kartepe ve Başiskele ilçeleri için “Yol Bakım ve Onarım İşi” ihalesi gerçekleştirildi. 12 firmanın teklif sunduğu işin yaklaşık maliyetinin 4 milyon 816 bin TL olarak belirlendi. İhalede en düşük teklifi 3 milyon 325 bin TL ile Özyol Yapı Nakliyat İnşaat firması verirken en yüksek teklif ise 3 milyon 824 bin TL ile Esmek İnşaat + Erkut İnşaat ortaklığından geldi.

11 BİN 500 METREKARE PARKE DÖŞENECEK

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde bulunan çeşitli yolların üst yapı düzenlemeleri ile bakım ve onarım çalışmaları için ihale gerçekleştirdi. İhale kapsamında belirlenen noktalardaki yollar vatandaşların ulaşımlarını daha elverişli yapabilmeleri için yenilenecek. Bu doğrultuda 11 bin 500 bin metrekare parke döşeme, yağmursuyu kanalı temizliği, dolgu, kazı gibi birçok farklı işlerde çalışmalar gerçekleştirilecek.

İhaleye teklif veren firmalar:

Özyol Yapı 3 milyon 325 bin TL

Tekim İnş. 3 milyon 331 bin TL

Ergün Kulaksız – Cengizhan İnş. 3 milyon 375 bin TL

Yalaz Müh. İnş. 3 milyon 387 bin TL

Fıratoğlu İnş. 3 milyon 387 bin TL

Baki Beton 3 milyon 395 bin TL

Ay Taş İmal. İnş. 3 milyon 429 bin TL

SYA Altyapı İnş. 3 milyon 435 bin TL

Gökbeyaz İnş. 3 milyon 607 bin TL

Ruben Yapı 3 milyon 660 bin TL

Yazar İnş. + Kudretoğlu İnş. + Halit Kalmuk 3 milyon 701 bin TL

Esmek İnş. + Erkut İnş. 3 milyon 824 bin TL

Bugün 10:01 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Necati - kartepe sanayi ataevler mahallesi karayolu kalmadı ya traktörle yada helikopterle ulaşım sağlanıyor.

Yanıtla . 0Beğen 22 Mayıs 11:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Hürriyet'in Büyükakın ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı mask
Hürriyet'in Büyükakın ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı
AKP'de Engin Koyun sesleri!.. mask
AKP'de Engin Koyun sesleri!..
Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü mask
Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü
Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi! mask
Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi!
Kartepe ve Başiskele yollarına bakım onarım mask
Kartepe ve Başiskele yollarına bakım onarım
Cenaze yemeklerinde sorun yok! mask
Cenaze yemeklerinde sorun yok!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI mask
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI

GALERİ

Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL