Kartepe ve Başiskele yollarına bakım onarım

Ulaşıma projelerini birer birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bozulan ve zamanla deforme olan yolların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Kartepe ve Başiskele ilçeleri için “Yol Bakım ve Onarım İşi” ihalesi gerçekleştirildi. 12 firmanın teklif sunduğu işin yaklaşık maliyetinin 4 milyon 816 bin TL olarak belirlendi. İhalede en düşük teklifi 3 milyon 325 bin TL ile Özyol Yapı Nakliyat İnşaat firması verirken en yüksek teklif ise 3 milyon 824 bin TL ile Esmek İnşaat + Erkut İnşaat ortaklığından geldi.

11 BİN 500 METREKARE PARKE DÖŞENECEK

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde bulunan çeşitli yolların üst yapı düzenlemeleri ile bakım ve onarım çalışmaları için ihale gerçekleştirdi. İhale kapsamında belirlenen noktalardaki yollar vatandaşların ulaşımlarını daha elverişli yapabilmeleri için yenilenecek. Bu doğrultuda 11 bin 500 bin metrekare parke döşeme, yağmursuyu kanalı temizliği, dolgu, kazı gibi birçok farklı işlerde çalışmalar gerçekleştirilecek.

İhaleye teklif veren firmalar:

Özyol Yapı 3 milyon 325 bin TL

Tekim İnş. 3 milyon 331 bin TL

Ergün Kulaksız – Cengizhan İnş. 3 milyon 375 bin TL

Yalaz Müh. İnş. 3 milyon 387 bin TL

Fıratoğlu İnş. 3 milyon 387 bin TL

Baki Beton 3 milyon 395 bin TL

Ay Taş İmal. İnş. 3 milyon 429 bin TL

SYA Altyapı İnş. 3 milyon 435 bin TL

Gökbeyaz İnş. 3 milyon 607 bin TL

Ruben Yapı 3 milyon 660 bin TL

Yazar İnş. + Kudretoğlu İnş. + Halit Kalmuk 3 milyon 701 bin TL

Esmek İnş. + Erkut İnş. 3 milyon 824 bin TL