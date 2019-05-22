KTO Başkanı Öztürk, panayır için Ağadere esnafı ile bir araya geldi

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Fidan 31 Mayıs’ta açılışı yapılacak olan ve 3 Haziran’a kadar devam edecek olan panayır için Ağadere esnafı ile birebir görüşmeler yaptılar

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Fidan 31 Mayıs’ta açılışı yapılacak olan ve 3 Haziran’a kadar devam edecek olan panayır için Ağadere esnafı ile birebir görüşmeler yaptılar. Körfez’de ilk kez yapılacak olan panayır için hazırlıkların devam ettiğini dile getiren KTO Başkanı Recep Öztürk ‘’hem esnafımız kazanacak hem de halkımız alışverişini ilçemizden yapmış olacak yıllardır esnafımızın istediği, talep ettiği bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz’’dedi.

ESNAFI DİNLEDİ

31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan panayır için yaptıkları hazırları dinleyen KTO Başkanı esnafın panayırdan beklentileri, yapılacak indirimler ve Ağadere caddesi’nin trafiğe kapatılmasının panayıra olan olumlu etkisi ile ilgili fikir alışverişlerinde bulundu.