Cenaze yemeklerinde sorun yok!

Firmanın Kartepe’deki imalathanesindeki denetimi belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Kartepe İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. İşyeri ruhsatı, hijyen, yemek mönü gramajı ve çevre temizliği gibi konular kontrol edildiği denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Yetkililer, denetimlerin belirli aralıklarla tekrarlanacağını söylediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz