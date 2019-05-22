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Davutoğlu: Beni en çok kaygılandıran hususlardan bir tanesi...

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da bir iftar programında konuştu. Davutoğlu, yaptığı konuşmada "Beni son dönemde, bir ilim adamı, bir devlet adamı olarak ama en fazla da bu ülkeye aşkla bağlı bir vatandaş olarak en çok kaygılandıran hususlardan bir tanesi de ortak referanslarımızı kaybetmiş olmamızdır." dedi.
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Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da bir iftar programında konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Dost yüzler gördüm zor zamanlarda yanımızda olan ahde vefa gösteren, hiçbir zaman dürüstlükten ayrılmayan dostları gördüm. Bazı şeyler, değeri kaybolduğunda anlaşılır ve hissedersiniz ki, o şeyi ikame etmek mümkün değildir. Gerçek dostlar birbirine güzel şekilde, övgülerle konuşanlar değil, birbirine hakikat üslubunca ve usulüyle konuşanlardır. İşte bugünlerde belki de kaybettiğimiz değerlerin başında dostluk geliyor.

"ÖNCE PSİKOLOJİMİZİ DÜZELTECEĞİZ"

Hem dünyada karamsarlık var ve maalesef hem de ülkemizde. Son dönemde nerede, kiminle karşılaşsanız, psikolojik olarak bir karamsarlığın etkisi altında olduğunu görüyorsunuz. Ekonomik krizler, gergin siyasi söylemler ve hepimizin karşı karşıya kaldığı ve görmekten büyük üzüntü duyduğu ahlaki erozyonlar bir karamsar atmosfer oluşturuyor. Eğer dünyanın bu kaotik döneminde insanlığa bir mesaj ileteceksek önce psikolojimizi düzelteceğiz.

"BİZE KARAMSARLIK YAKIŞMAZ"

Bize her şey yakışır, ama asla beis ve karamsarlık yakışmaz. Her şeyi kaybedebiliriz, tekrar kazanırız. İktidar kaybedilir tekrar kazanılır. Bir tek şey var ki, kaybedildiğinde ikame edilmesi mümkün değildir. O da ümit, ümidini kaybedenin yarını olamaz. Ümidi oluşturacak olan şey; korkular, dürtüler değildir. Ümidi oluşturacak olan şey; ortak referanslara sahip bir toplumun yeni bir vizyon üretmesidir. Vizyon üretmek ise düşünce özgürlüğüyle olur. Bize en aykırı bile olsa, üretilen her düşünce berekettir.

"BENİ EN ÇOK ENDİŞENLENDİREN HUSUSLARDAN BİR TANESİ..."

Beni son dönemde, bir ilim adamı, bir devlet adamı olarak ama en fazla da bu ülkeye aşkla bağlı bir vatandaş olarak en çok kaygılandıran hususlardan bir tanesi de ortak referanslarımızı kaybetmiş olmamızdır. Bir toplumu bir arada tutan temel unsur ortak referansların mevcudiyetidir. Hepimizin mahallelerimizden çıkmamız lazım. Gittikçe kendi mahallesine sığınan topluluklar, bir nesil sonra parçalanırlar. Ben bunu Irak'ta gördüm. Bağdat'ta, Musul'da mahallelerin nasıl bölündüğünü gördüm. Bizim geleceğimizin en önemli teminatı son dönemde iyice içine kapanılan bu mahallelerimizden çıkmamızdır."

Bugün 10:05 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(3)
03

Kemal - İlim adamıymış...! Bu bir konferansta şöyle diyor Malazgirt savaşından sonra Alpaslanla selahattin eyyubü beraber haçlılara karşı savaşmış Alpaslan, Malazgirt savaşını kazandığında daha selahattin eyubi doğmamıştı bile işte bu kadar boş ve bilgisiz bir adam.

Yanıtla . 0Beğen 22 Mayıs 14:39
02

Hasan - feto gibi pkk gibi unsurlarla savaşıldığı muddetce bu ülkeyi kimse bölemiyecek

Yanıtla . 0Beğen 22 Mayıs 13:46
01

Seli̇m - ya arkadaş fikirlerini başbakanken neden söylemedin?alıp bohçanı gittin o zaman neden karşı çıkmadın.yemedi dimi?bu bende şu duyguyu uyandırıyor AKP bitmek üzere bir pike görevi verildi san başka parti kur tayyip akp de kaybettiğinde sen iktidar olursan ERBAKAN hoca gibi emekliliği sağlama al yargılama yolu kapnsın gibi.nasıl fikir sayın ilim adamı

Yanıtla . 2Beğen 22 Mayıs 10:47
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