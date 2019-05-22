Vatandaşın "Af çıkacak mı?" sorusuna Yıldırım, yanıt verdi

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, iftarda misafir olduğu evde yer sofrasında yemek yeren çekilen fotoğrafla ilgili olarak, "Biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu" dedi. Yıldırım, yanına gelen bir vatandaşın "af çıkacak mı" sorusuna ise "Af ile ilgili çalışma sürüyor" diye cevap verdi.
YILDIRIM, SEÇİM ÇALIŞMALARINI BAĞCILAR'DA SÜRDÜRDÜ
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bağcılar Belediyesinin önünden başlayan ve Güneşli Meydana kadar devam eden gezide Yıldırım'a AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı eşlik etti.
"BU HABERİ YAPAN BİZİMLE GELSEYDİ MAHCUP OLURDU"
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlarla bol bol sohbet eden Yıldırım, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Gezi sırasında basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Yıldırım bir gazetecinin "İftar için gittiğiniz evde masa olmasına rağmen neden yerde yemek yediniz" sorusuna "Öyle bir şey yok, biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bunlar tamamen masa başında yapılmış haberler. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu" dedi. Yıldırım yanına gelen bir vatandaşın "af çıkacak mı" sorusuna ise "Af ile ilgili çalışma sürüyor" diye yanıt verdi. Kaynak: HABERLER.COM
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Yorumlar
(3 )
İzmi̇tli̇ - kişilere karşı işlenen vede şahıslara zarar veren suçları affedemezsiniz onları ancak magdur olanlar affeder .. bence bu konuda herkes haddini bilmeli devlete karşı işlenen suçlar nasıl affedilemezse millete karşı işlenen suçlarda affedilemez milletin haklarını yok sayamazsınız yoksa O İŞLENEN SUÇA ORTAK OLMUŞ OLURSUNUZ.. VE BU MİLLET O ZAMAN SİZİ ASLA AFFETMEZ..
Ahiret Gerçeği - Yalan!
Seçimden öncede 4/b sözleşmeliler için çalışma var dediler ama ortada birşey yok
Cumhurbaşkanı eyt kesinlikle olmaz batarız diyor Binali bey olacak diyor
3600 gösterge bile söz verdikleri halde çıkarmıyorlar
Seçimi alana kadar mavi boncuğa devam
izmitli - şu adamı hiç sevmedim sevemedim ciddiyetten uzak sulu kişiliksiz bir adam
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