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Vatandaşın "Af çıkacak mı?" sorusuna Yıldırım, yanıt verdi

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yanına gelen bir vatandaşın "Af çıkacak mı" sorusuna "Af ile ilgili çalışma sürüyor" diye cevap verdi.
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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, iftarda misafir olduğu evde yer sofrasında yemek yeren çekilen fotoğrafla ilgili olarak, "Biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu" dedi. Yıldırım, yanına gelen bir vatandaşın "af çıkacak mı" sorusuna ise "Af ile ilgili çalışma sürüyor" diye cevap verdi.

YILDIRIM, SEÇİM ÇALIŞMALARINI BAĞCILAR'DA SÜRDÜRDÜ

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bağcılar Belediyesinin önünden başlayan ve Güneşli Meydana kadar devam eden gezide Yıldırım'a AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı eşlik etti.

"BU HABERİ YAPAN BİZİMLE GELSEYDİ MAHCUP OLURDU"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlarla bol bol sohbet eden Yıldırım, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Gezi sırasında basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Yıldırım bir gazetecinin "İftar için gittiğiniz evde masa olmasına rağmen neden yerde yemek yediniz" sorusuna "Öyle bir şey yok, biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bunlar tamamen masa başında yapılmış haberler. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu" dedi. Yıldırım yanına gelen bir vatandaşın "af çıkacak mı" sorusuna ise "Af ile ilgili çalışma sürüyor" diye yanıt verdi. Kaynak: HABERLER.COM

Bugün 10:23 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(3)
03

İzmi̇tli̇ - kişilere karşı işlenen vede şahıslara zarar veren suçları affedemezsiniz onları ancak magdur olanlar affeder .. bence bu konuda herkes haddini bilmeli devlete karşı işlenen suçlar nasıl affedilemezse millete karşı işlenen suçlarda affedilemez milletin haklarını yok sayamazsınız yoksa O İŞLENEN SUÇA ORTAK OLMUŞ OLURSUNUZ.. VE BU MİLLET O ZAMAN SİZİ ASLA AFFETMEZ..

Yanıtla . 1Beğen 22 Mayıs 12:17
02

Ahiret Gerçeği - Yalan!

Seçimden öncede 4/b sözleşmeliler için çalışma var dediler ama ortada birşey yok

Cumhurbaşkanı eyt kesinlikle olmaz batarız diyor Binali bey olacak diyor

3600 gösterge bile söz verdikleri halde çıkarmıyorlar

Seçimi alana kadar mavi boncuğa devam

Yanıtla . 1Beğen 22 Mayıs 11:10
01

izmitli - şu adamı hiç sevmedim sevemedim ciddiyetten uzak sulu kişiliksiz bir adam

Yanıtla . 1Beğen 22 Mayıs 10:41
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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