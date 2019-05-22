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YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattına 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran için ilave YHT seferleri konuldu.
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TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla YHT'lerle yolculuk yapacak vatandaşların sorun yaşamaması için ek seferler planlandı.

Biletler bugün itibariyle satışa sunulacak 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran'da ilave YHT seferleri yapılacak. Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de kalkacak ilave YHT'lerin biletleri bugün itibarıyla satışa sunulacak. Sadece YHT'lere değil, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van Gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi'ne ve bölgesel trenlere de vagon eklendi. Böylece ilave edilen vagonlarla ana hat trenlerinde 50 bin, YHT'lerde 3 bin 300 ilave pulman koltuk, yataklı vagonlarla bin 200 yataklık kapasite artışı sağlandı.

İleriye satış süresi 25 güne çıkarıldı

YHT'lerde vatandaşların Ramazan Bayramı süresince gidiş-dönüş bilet taleplerinin karşılanması amacıyla 15 gün olan ileriye satış süresi de 25 güne çıkarıldı. 

Bugün 10:28 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
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Mert - adapazarı tren sefer sayısı niye artırılmıyor? kırkikievler, tütünçiftlik, kuruçeşme, tavşancıl, diliskelesi tren istasyonları ne zaman açılacak?

Yanıtla . 0Beğen 22 Mayıs 10:36

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