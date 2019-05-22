Yönetim ‘Devam’ dedi

Bir otelde düzenlenen iftarda basın mensupları ile buluşan Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, 4 saat süren genel bir değerlendirme yaptı. “Sadece tüketmek üzerine kurulu bir Dünya’da ayakta durma şansımız yok. Üretmediğimiz sürece yok oluruz” diyen Yavuz, Kocaelispor’un kurtuluş hikayesinin KEV tesislerinin satışı ile başladığını, 5 yıldır popüler kültüre ve günlük başarılara teslim olmayan bir yönetim ile yükü en iyi şekilde taşıdıklarını belirtti. Yavuz “Gerçek olan şu ki, ilk 3 yıldaki enerjimiz kalmadı. Çok yoruldum” derken, 14 Haziran’daki genel kurul ve transfer yasağı ile ilgili net olmasa da genel manada anlaşılabilecek şu cümlelere yer verdi.

KABUL ETMİYORUM!

Biz geldiğimizde 25 futbolcuya aylık 1000’er liradan 5 aylık 125 bin lira veremediğimiz için 25 futbolcuyu elimizden kaçırdık. O zamanlarda “Otobüs şoförü takıma tost ısmarladı” haberleri okuduk. Göreve başladığımızda 55 dosya TFF’deydi, bunlara 36 kişi daha eklendi. 91’in, 77’sini temizleyen Bahri Yavuz ve kavga etmiş arkadaşları, başarısız diyorlar. Kabul etmiyorum. Bunu değil 100, 10 bin taraftar dese de kabul etmem. Bugünü satarak yarını kazanamayız. Ben orta ölçekli bir işletme sahibiyim. Kocaelispor bana kalmışsa demek ki bir yerlerde hata yapılmış. 3. Lig’de 53 kulüpte bizim gibi sıkıntı yaşayan yok. Kulüpler 1.5 – 2 milyon lira sabit gelire sahip, biz değiliz ve hiç olmadık. Sadece deplasman harcırahı olan 160 bin lira veriliyor, bunu da 4 taksitte alabildik.

PARÇALATMAM, HAKARET ETTİRMEM

Konya Selçuklu’nun kampından Hamza’yı getireceğiz, bizden birisi olmuş Sinan’ı getireceğiz, ikinci kez ikna edeceğiz, birileri onlara hakaret edecek. Ettirmem, parçalatmam. Her şeyi bu kadar çabuk tüketemeyiz. Sancaktepe çıktığı sezon Hamza’yı 40 gün aradı. Bana söylediler “Bıraksana Hamza’yı alalım” dediler. Hamza “Transfer yasağı var” diyerek gitmedi. Şehir olarak finale çıkacağımıza çok inanmıştık. En büyük handikabımız buydu. İkinci maçın ilk yarısında elimizdeki avantajımızı kaybettik. Devre arasında silkeledik, salladık ama döndüremedik. İkinci yarıdaki oyunla maçı ve finali hak etmedik. Bunda en büyük pay benimdir.

İBRAHİM ARACI GİBİ BİRİNİ KAYBETTİK

Sayın İbrahim Aracı bize dışarıdan en samimi desteği veren ve İzmitlilik duruşu ile örnek bir kişidir. İbrahim Bey’e gittik ve kendisine “Önümüzü görüyoruz, transferi açabiliriz. Sizin gibi güçlü ve etrafına da güçlü kişilerle kulübe yakışır bir organizasyon kurabilirsiniz” diyerek son maça davet ettim. Sağ olsun İbrahim Bey Son maça geldi. Ama yüzde 1 şansımız varsa da onu da kaybettik. Yönetim istifa tezahüratı üzerine bana “5 yıl verdiğiniz emek bu mu?” dedi.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Beni sevmeyebilirler ama bu şehrin armasının, markasının sağında solunda durmak, bu şehre duyulan saygıdan dolayı Kocaelispor’u kabul etmek zorundalar. Tahir Bey (Büyükakın) Cengiz Bey, (Sarıbay) Fatma Hanım (Kaplan Hürriyet), milletvekillerimiz Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve birçok siyasi büyüğümüz Çorum maçının ardından bizleri tebrik etti. Eski Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Bey’in Kocaelispor’un verdiği savaşa da şahidim. Bizim her hafta buluştuğumuz bir grup var. Kocaelispor’u sevenler grubu… Onlar kadar siyasilerimiz de Kocaelispor’u samimiyetle hissederse bir yere gelebiliriz.

ŞENER BEY’DEN BURUNGA’YI İSTEDİK

Bu kulüp için lojistik ihtiyaçlarımız var. Perşembe günüsaat 11.00’da Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt ile bir araya geleceğiz veBurunga Tesisleri’ni isteyeceğiz. PTT ligine kadar oradan faydalanabiliriz. Vinsan bizim için nimet ama zemini özellikle son aylarda taş gibi oldu. Çorum da orada antrenman yaptı ve bize “Neden kendi tesislerinizde antrenman yaptırmıyorsunuz” dediler. Alt yapı tesislerimiz İzmit Belediyesi’ne ait. Yeri çok güzel. Kentin 2-3 bölgesinde de Kocaelispor’a ait futbol okulları olmalı.

ŞEHRİ İKNA EDECEK BİRİSİ VARSA GELSİN

Teknik ekiple ilgili kararı yönetim kurulu karar verecek. Kocaelispor başkanı olmakla hayatımın en büyük riskini aldım. Ama bir maçın sonucuna göre de yelkenleri indirmem. Biz buraya kadarını yapabiliyoruz. 14 Haziran’a 25 gün var. Daha iyisini yapacak birisi varsa gelsin ama beni, şehri ve genel kurulu ikna etmesi lazım. Planlarını, projelerini anlatsın. Herkesin kabul göreceği birileri olsun. Erdem ÖVÜÇ