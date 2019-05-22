31 Mart 2019 Yererl Seçimlerinin ardından parti tüzüğünde değişik yapmaya hazırlanan İyi Parti’de kurultay takvimi netleşti. 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından 3. olağanüstü kurultayına gitmeye hazırlanan İyi Parti, tüzük değişikliğinin birinci gündem olacağı kurultay programını netleştirdi. Yeniçağ gazetesinde yer alan haberde, parti kaynaklarından edilen bilgiye göre; kurultayın, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00'da Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.
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İYİ Parti, kurultaya gidiyor
31 Mart 2019 Yererl Seçimlerinin ardından parti tüzüğünde değişik yapmaya hazırlanan İyi Parti’de kurultay takvimi netleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz