KOÜ, öğretim görevlisi alacak

Kocaeli Üniversitesi farklı branşlarda olmak üzere 24 adet öğretim üyesi alacak. Alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda başvuru koşulları hakkında “Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişini dosyaları haricinde getirmeleri gerekmektedir” ifadeleri yer aldı. Kadrolar hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.