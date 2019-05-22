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Kartepe M.T.A.L. öğrencilerine motor hediye edildi

İstanbul Tuzla OSB de faaliyet gösteren Cummins Türkiye Motor Güç Sistemleri Firması, Kartepe M.T.A.L. Motorlu Araçlar  Bölümüne öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere Euro 6 tipi 6 silindirli dizel motor ve aksamlarını hibe etti.
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İstanbul Tuzla OSB de faaliyet gösteren Cummins Türkiye Motor Güç Sistemleri Firması yetkilileri Haluk Seber, Eylül Sener, Çağdaş Aslan, Yaşar Keçeci ve Kerem Şahin, Kartepe M.T.A.L. Motorlu Araçlar  Bölümüne öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere Euro 6 tipi 6 silindirli dizel motor ve aksamlarını hibe etti.

KENDİNİZİ ÇOK İYİ YETİŞTİRİN

Motor  teslim töreninden sonra öğrencilerle söyleşide bulunan Cummins Türkiye Motor Güç sistemleri yetkilileri sektörde istihdam edilmek üzere yetişmiş teknik eleman ihtiyacının çok fazla olduğunu bu sebeple öğrencilerin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini belirttiler. Söyleşiden sonra Kartepe M.T.A.L. okul müdürü Cevdet Ofluoğlu, firma  yetkililerine teşekkür etti.

Bugün 11:00 TSİ - Eğitim

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