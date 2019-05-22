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Voleybol Midiler kız ve erkek Türkiye Şampiyonları belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde 2018-2019 voleybol sezonu Midiler (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası sona erdi.
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Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen şampiyonanın finallerinde 32’şer kız-erkek takım arasından erkeklerde İstanbul BBSK, kızlarda ise Vakıfbank şampiyonluğa ulaştı. Erkekler kategorisinde rakibi Avrupa Voleybol’u, 25-20, 25-15 ve 25-15‘lik setlerle 3-0 mağlup eden İstanbul BBSK şampiyon olurken; Avrupa Voleybol ikinci oldu. Beşiktaş’ı 27-25, 25-21 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup eden Bursa Boschspor ise; Midi Erkekler Türkiye Şampiyonası’nı 3’ncü sırada tamamladı. Kızlar kategorisinde ise rakibi İlbank’ı, 25-18, 25-19, 17-25 ve 25-18‘lik setlerle 3-1 mağlup eden Vakıfbank şampiyon olurken; İlbank ikinci oldu. Mersin Gençlerbirliği’ni 25-12, 25-21 ve 26-24‘lük setlerle 3-0 mağlup eden Mersin İhtisas; Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası’nı 3. sırada tamamladı.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA KUPA VE MADALYALAR

Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını, TVF eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz,  TVF MHK Üyesi Sevda Güler ve Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan takdim etti.

VOLEYBOL FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Yaklaşık iki haftadır Kocaeli’de devam eden TVF Voleybol Finalleri hız kesmeden devam ediyor. Midiler kategorisinden sonra Küçükler kategorisi 22-29 Mayıs’ta Voleybol heyecanı yaşayacak. Yıldızlar kategorisinde ise takımlar 8-23 Haziran tarihleri arasında file üstünde birleşecek.

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