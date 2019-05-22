Ücretsiz spor okulları kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, karate, müzik, resim, drama branşlarında açılacak yaz spor okulu kayıtları, bilgi evleri ve anne çocuk kulüplerine, yüzme branşı kayıtları ise yarı olimpik yüzme havuzunu yapılacak. 13 Haziran’da son bulacak kayıtlar için nüfus cüzdanı fotokopisi, bir adet fotoğraf, başvuru formu ve ikametgâh gerekiyor. Eğitimler, Bilgi Evleri, spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleşecek.

17 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

13 Haziran’da kayıtların sona ermesinin ardından 17 Haziran’da Yaz okulları başlayacak ve 2 Ağustos’ta sona erecek. Yaz okulu kapsamında anne çocuk kulüplerine 2013-2014 doğumlu çocuklar kayıt yaptıracak ve Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de yapabilecekler.

BİLGİEVLERİ’NDEN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLER

1.sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerin faydalanabileceği bilgievlerinden,1. sınıflar Kur’an-ı Kerim derslerinin yanı sıra okuma yazma dersleriyle de eğitimlerine katkı sağlayacaklar.2 ile 8. sınıf arası öğrenciler de diğer ders ve etkinliklerden istediklerini seçebilecekler.