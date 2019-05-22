Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:15 TSİ- Spor G: Bugün 11:16 TSİ

Ücretsiz spor okulları kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, karate, müzik, resim, drama branşlarında açılacak yaz spor okulu kayıtları, bilgi evleri ve anne çocuk kulüplerine, yüzme branşı kayıtları ise yarı olimpik yüzme havuzunu yapılacak. 13 Haziran’da son bulacak kayıtlar için nüfus cüzdanı fotokopisi, bir adet fotoğraf, başvuru formu ve ikametgâh gerekiyor. Eğitimler, Bilgi Evleri, spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleşecek.

17 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

13 Haziran’da kayıtların sona ermesinin ardından 17 Haziran’da Yaz okulları başlayacak ve 2 Ağustos’ta sona erecek. Yaz okulu kapsamında anne çocuk kulüplerine 2013-2014 doğumlu çocuklar kayıt yaptıracak ve Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de yapabilecekler.

BİLGİEVLERİ’NDEN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLER

1.sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerin faydalanabileceği bilgievlerinden,1. sınıflar Kur’an-ı Kerim derslerinin yanı sıra okuma yazma dersleriyle de eğitimlerine katkı sağlayacaklar.2 ile 8. sınıf arası öğrenciler de diğer ders ve etkinliklerden istediklerini seçebilecekler.

Bugün 11:15 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Çayırova’da fırtına öncesi sessizlik mask
Çayırova’da fırtına öncesi sessizlik
Spor camiası birlikte iftar yaptı mask
Spor camiası birlikte iftar yaptı
Yıldız Kızlar Voleybol’da çeyrek final günü mask
Yıldız Kızlar Voleybol’da çeyrek final günü
Voleybol Midiler kız ve erkek Türkiye Şampiyonları belirlendi mask
Voleybol Midiler kız ve erkek Türkiye Şampiyonları belirlendi
Ücretsiz spor okulları kayıtları başladı mask
Ücretsiz spor okulları kayıtları başladı
Gölcükspor’da kongre hazırlığı mask
Gölcükspor’da kongre hazırlığı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI mask
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI

GALERİ

Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL