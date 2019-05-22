Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 5’inci sezonunu geride bırakan Çayırovaspor’da sessizlik devam ediyor. Çayırovaspor ile ilgili gözlerin çevrildiği Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den bu zamana kadar bir açıklama yapılmış değil. Çayırovaspor için bir taraftan lige girmeyecek, diğer taraftan ise genç takım kadrosuyla mücadele edecek yönünde iddialar ortaya atılıyor. Çayırovaspor yönetimi, Başkan Çiftçi ile görüştükten sonra yol haritasını belirleyecek.
Bugün 11:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:18 TSİ
Çayırova’da fırtına öncesi sessizlik
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 5’inci sezonunu geride bırakan Çayırovaspor’da sessizlik devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz