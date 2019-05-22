Çayırova’da fırtına öncesi sessizlik

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 5’inci sezonunu geride bırakan Çayırovaspor’da sessizlik devam ediyor. Çayırovaspor ile ilgili gözlerin çevrildiği Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den bu zamana kadar bir açıklama yapılmış değil. Çayırovaspor için bir taraftan lige girmeyecek, diğer taraftan ise genç takım kadrosuyla mücadele edecek yönünde iddialar ortaya atılıyor. Çayırovaspor yönetimi, Başkan Çiftçi ile görüştükten sonra yol haritasını belirleyecek.