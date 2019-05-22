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Spor camiası birlikte iftar yaptı

Spor ile dolu bir Gençlik haftasını geride bırakan sporcular, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
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Başkan Büyükgöz ve beraberindekiler, Gebze Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar programında gençlerle birlikte orucunu açtı. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, Çayırova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin, Darıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Dilovası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu’nun da katıldığı iftar programında bir konuşma yapan Başkan Büyükgöz,  gençlere güvendiğini söyledi.

GELECEK SİZLERSİNİZ

Başkan Büyükgöz konuşmasının devamında, “Gençler, her yerde söylüyorum, gelecek sizlerin, sizler geleceksiniz. Bu sebeple sizler bizler için çok önemlisiniz. Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz bizlerin asli görevlerinden. Geçmişini bilen geleceğe sağlam adımlılarla yürüyen gençler yetiştirmek bu ülkenin geleceği için büyük önem taşıyor. Sizlere güveniyoruz” dedi.

Bugün 11:17 TSİ - Spor

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