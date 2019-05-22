Yıldız Kızlar Voleybol’da çeyrek final günü

İki gün süren eleme maçları ile sekiz takım arasında kalan takımlar belirlendi. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında Derince Alparslan Ortaokulu, Darıca İmam Hatip Ortaokulu’nu 2-0 yendi. ikinci maçta normal süre 1-1v sone ererken, maçlar iki set üzerinden oynandığı için uzatma setine gidildi. Necip Fazıl Kısakürek, uzatma setinde, Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu’nu 2-1 yendi. Üçüncü maçta Petkim Ortaokulu, Darıca Servet Yalçın’ı 2-0 mağlup ederken, günün son maçında Cahit Külebi Ortaokulu, Çayırova Hanife Soykan’ı 2-0 yendi. Bugün İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak çeyrek final maçlarının ardından, yarı finale çıkacak dört takım belli olacak. Ahmet AKAY

GÜNÜN PROGRAMI (PERŞEMBE):

10.00 İHSANİYE O.O-CUMHURİYET O.O

11.00 NEŞET YALÇIN O.O-DARICA ZEKİ GEZER O.O

12.00 DERİNCE ALPARSLAN O.O-NECİP FAZIL KISAKÜREK O.O

13.00 PETKİM O.O-CAHİT KÜLEBİ O.O

DERİNCE ALPARSLAN O.O: 2 DARICA İMAM HATİP O.O: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ramazan Göremez ***, Gizem Demirci ***

DERİNCE ALPARSLAN O.O: İkra ***, Elif ***,Ceremsu ***, Deniz ***, Nisa ***, Yağmur ***, Nida ***, Elanur ***, Belçim ***

DARICA İMAM HATİP O.O: Ebrar **, Rim **, Zehra ***, K.Ebrar **, Benna **, Ecenur **, K.Zehra ***, Beyza **

SETLER: 25-18,25-15

NECİP FAZIL KISAKÜREK O.O: 2 ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR O.O: 1

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Mahmut Karataş ***, Gamze Demirci Mert ***

NECİP FAZIL KISAKÜREK O.O: Şevval ***, Zeynep ***, Nazlı ***, İlaydanur ***, Nur ***, Buket ***, Medine ***, Ayşenur ***, Yaren ***

ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR O.O: Zeynep **, İdil Görgülü **, Burcu ***, Alara **, İdil Karataş **, Bilge ***, Defne **, Elif **

SETLER: 19-25,26-24,15-13

DARICA SERVET YALÇIN O.O: 0 PERKİM ORTAOKULU: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gizem Demirci ***, Ramazan Göremez ***

DARICA SERVET YALÇIN O.O: Ayşegül **, Zeynep **, Berfin ***, Rümeysa **, Sude **, Hazal **, Elif **, Nazlı **

PETKİM ORTAOKULU: Berinal ***, Ebrar ***, Nil ***, Nazlı ***, Elif ***, Merve ***, İlayda ***, Ayşegül ***

SETLER: 14-25,12-25

CAHİT KÜLEBİ O.O: 2 ÇAYIROVA HANİFE SOYKAN O.O: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ramazan Göremez ***, Gizem Demirci ***

CAHİT KÜLEBİ O.O: Yaren ***, Nuriye ***, İrem ***, Azra ***, Balim ***, Eylül ***, Ekin ***, Tuana ***

ÇAYIROVA HANİFE SOYKAN O.O: Simge **, Yaren **, Esmanur **, Nisanur **, Habibe **, Melike ***, Feride **, Sude ***

SETLER: 25-23,25-20