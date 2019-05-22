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Yıldız Kızlar Voleybol’da çeyrek final günü

İzmit Gelişim Ligi Yıldız Kızlar Voleybol eleme maçları önceki gün, Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı,8 çeyrek finalist belirlendi.
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İki gün süren eleme maçları ile sekiz takım arasında kalan takımlar belirlendi. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında Derince Alparslan Ortaokulu, Darıca İmam Hatip Ortaokulu’nu 2-0 yendi. ikinci maçta normal süre 1-1v sone ererken, maçlar iki set üzerinden oynandığı için uzatma setine gidildi. Necip Fazıl Kısakürek, uzatma setinde, Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu’nu 2-1 yendi. Üçüncü maçta Petkim Ortaokulu, Darıca Servet Yalçın’ı 2-0 mağlup ederken, günün son maçında Cahit Külebi Ortaokulu, Çayırova Hanife Soykan’ı 2-0 yendi. Bugün İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak çeyrek final maçlarının ardından, yarı finale çıkacak dört takım belli olacak. Ahmet AKAY

GÜNÜN PROGRAMI (PERŞEMBE):

10.00 İHSANİYE O.O-CUMHURİYET O.O

11.00 NEŞET YALÇIN O.O-DARICA ZEKİ GEZER O.O

12.00 DERİNCE ALPARSLAN O.O-NECİP FAZIL KISAKÜREK O.O

13.00 PETKİM O.O-CAHİT KÜLEBİ O.O

DERİNCE ALPARSLAN O.O: 2 DARICA İMAM HATİP O.O: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ramazan Göremez ***, Gizem Demirci ***

DERİNCE ALPARSLAN O.O: İkra ***, Elif ***,Ceremsu ***, Deniz ***, Nisa ***, Yağmur ***, Nida ***, Elanur ***, Belçim ***

DARICA İMAM HATİP O.O: Ebrar **, Rim **, Zehra ***, K.Ebrar **, Benna **, Ecenur **, K.Zehra ***, Beyza **

SETLER: 25-18,25-15

NECİP FAZIL KISAKÜREK O.O: 2 ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR O.O: 1

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Mahmut Karataş ***, Gamze Demirci Mert ***

NECİP FAZIL KISAKÜREK O.O: Şevval ***, Zeynep ***, Nazlı ***, İlaydanur ***, Nur ***, Buket ***, Medine ***, Ayşenur ***, Yaren ***

ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR O.O: Zeynep **, İdil Görgülü **, Burcu ***, Alara **, İdil Karataş **, Bilge ***, Defne **, Elif **

SETLER: 19-25,26-24,15-13

DARICA SERVET YALÇIN O.O: 0 PERKİM ORTAOKULU: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gizem Demirci ***, Ramazan Göremez ***

DARICA SERVET YALÇIN O.O: Ayşegül **, Zeynep **, Berfin ***, Rümeysa **, Sude **, Hazal **, Elif **, Nazlı **

PETKİM ORTAOKULU: Berinal ***, Ebrar ***, Nil ***, Nazlı ***, Elif ***, Merve ***, İlayda ***, Ayşegül ***

SETLER: 14-25,12-25

CAHİT KÜLEBİ O.O: 2 ÇAYIROVA HANİFE SOYKAN O.O: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ramazan Göremez ***, Gizem Demirci ***

CAHİT KÜLEBİ O.O: Yaren ***, Nuriye ***, İrem ***, Azra ***, Balim ***, Eylül ***, Ekin ***, Tuana ***

ÇAYIROVA HANİFE SOYKAN O.O: Simge **, Yaren **, Esmanur **, Nisanur **, Habibe **, Melike ***, Feride **, Sude ***

SETLER: 25-23,25-20

Bugün 11:22 TSİ - Spor

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