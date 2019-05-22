Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.