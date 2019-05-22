Milliler Polonya’dan 2 gümüş çıkardı

18-19 Mayıs tarihleri arasında Polonya’nın Bielsko Biala kentinde yapılan 40 ülkeden 602 judocunun yarıştığı Ümitler Avrupa Judo Kupasında Kocaeli Büyükşehir Belediyeli Milli Judocular, 2 gümüş madalya kazanarak kürsüdeki yerini aldı. Nefes kesen maçlara sahne olan Ümitler Avrupa Judo Kupasında mücadelen Kocaelili judocu Müberra Güneş, çeyrek finalde Hollandalı rakibi Lois Klein’i, yarı finalde ise Rus rakibi Sofia Afanaseva’yı geçerek finale kadar yükseldi. Final karşılaşmasında Macar rakibi Luca Mamira’ya uzatmalarda yenilerek, kendisine 2’ncilik kürsüsünde yer buldu.

BUKETNUR, JAPON RAKİBE TAKILDI

Şampiyonada mücadele eden bir diğer Kocaelili sporcu Buketnur Karabulut ise çeyrek finale kadar rahatça yükseldi. Çeyrek finalde Fransız rakibi Chloe Deversain’i, yarı finalde ise Macar rakibi Rita Rebeka yenerek finale yükseldi. Finalde Japon rakibine talihsiz şekilde yenilen Buketnur da önemli şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu.