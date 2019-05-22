Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO)’nın 22-23 Haziran’da 23.Olağan Genel Kurul öncesi Oda yönetim kurulu üyesi ve Kocaeli Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği Başkanı Hamit Akbulut aday olduğunu açıkladı. Meslekte Birlik Grubu Başkanı ve Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkan Adayı Hamit Akbulut MÜSİAD Sosyal Tesislerinde iftar programı düzenleyerek ekibini tanıttı. Akbulut ve ekibi tanıtım toplantısına katılan üyeleri iftar yemeğinde ağırladı.

Siyaset yapmıyoruz

Tanıtım programına, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, Meslekte Birlik Platformu Başkanı Abdülaziz Vural, Meslekte birlik kurucularından Salih Çakır, İstanbul Bağımsız Denetçiler Başkanı Osman Ergün Tamur, İstanbul Meslekte Birlik Başkanı Ethem Yüksel Kahveci ve Bursa Meslekte Birlik Başkanı Asım Karaman’da katıldı. Tanıtım toplantısına ve iftar yemeğine katılımcılara teşekkür eden, desteklerini beklediklerini belirten Akbulut, Ramazan ayını kutladı. Derneğe hizmet veren, emeği geçen üyelere teşekkür etti. Gruplaşmaktan ve ötekileştirmekten yana olmadıklarını belirten Akbulut, “Siyaset yapmıyoruz herkesin tarafıyız, şayet taraf isek o tarafta olmaktan rahatsız değiliz” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

Kocaeli SMMM Odası 22-23 Haziran 2019 tarihli 23. Olağan Genel Kurul Aday Listesi:

Yönetim Kurulu

Hamit Akbulut Ahmet Eser Ayşegül Bakal Yüksel Uzunerk Abdülkadir Anık Cemil Örs Bülent Gültekin

Denetleme Kurulu

Erhan Ayar Emin Demir Selim Atabay

Disiplin Kurulu