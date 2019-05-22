Bağımlılık ünitesi VM Medical Park'ta hizmette

Medical Park’ın sağlıkta 25 yıllık tecrübesini, ileri tanı ve tedavi yöntemlerini, uzman hekim kadrosu ile birleştiren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde Bağımlılık Ünitesi hizmete girdi. Hastanede özel bir alana kurulan Bağımlılık Ünitesi’nde sigara, tütün, alkol, madde (uyuşturucu madde), kumar ve ilaç bağımlılığı tedavisi yapılıyor.

HEM BAĞIMLIYI HEM DE AİLESİNİ ETKİLİYOR

Yeni açılan ünite hakkında bilgiler veren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Bağımlılık Ünitesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Levent Tukuş, “Bağımlı insanlar zamanla sosyal hayattan uzaklaştıkları gibi yakın çevresindeki kişiler, özellikle aileleri de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Sigara, tütün, alkol, madde (uyuşturucu madde), kumar ve ilaç bağımlılığından tedavi ile kurtulmak tedavi ile mümkün” dedi.