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Uluslararası kenteyner operatörü devi, DP World Yarımca'yı seçti

Dünyanın en büyük uluslararası konteyner operatörlerinden ZIM Line'ın Uzakdoğu ekspres servisi, DP World Yarımca'ya da uğrayacak.
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Körfez'de bulunan DP World Yarımca Limanı, hizmet verdiği hatlar arasına uluslararası konteyner operatörü ZIM Line’ı da ekledi. Uzak doğu bölgesinden hizmet verecek olan Zim Line, “ZMS” ismini verdiği servisi ile Uzakdoğu ana limanlarından ortalama 28 gün içinde direkt olarak DP World Yarımca limanına varış yapacak. “ZMS” servis rotasyonu içinde DP World Yarımca, Ambarlı, Tekirdağ, Piraeus, Singapore, Shekou, Busan, Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Port Said olacak. 
Ayrıca, T“TBX” servisi Haifa, Ashdod, DP World Yarimca, Novorossiysk, Odessa, Ambarlı, DP World Yarımca, Gemlik, Pire rotasyonu ile ortadoğu pazarına hizmet vermenin yanı sıra Pire limanı üzerinden, dünyanın birçok limanına bağlantı sağlayabilecek.

Dünya devinin kendilerini tercih etmesini değerlendiren DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, “Bu iki hizmet sayesinde, Uzak Doğu ile Amerika ve Hindistan’a ürünlerini sevk eden veya buralardan ithalat yapan firmalarımız DP World Yarımca limanını kullanabilecek. Özellikle demiryolu bağlantımızın da hizmete girmesinin ardından Türkiye'de demiryolunun ulaştığı her yerden ve her yere DP World Yarımca terminali üzerinden konteyner sevkiyatı yapılabilecek” dedi.

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