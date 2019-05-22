Alınan bilgiye göre Kocaeli, İstanbul, Gümüşhane ve Zonguldak’ta farklı tarihlerde işlediği resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmak gibi 16 ayrı suçtan yargılanan Göksel A. (55) isimli şahıs yargılandığı mahkemece toplam 15 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanmasının ardından yaklaşık 1 yıldırı aranan Göksel A., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahsılar Büro Amirliği ekiplerince İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göksel A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN
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1 yıldır aranıyordu polise yakalandı
Kocaeli, İstanbul, Gümüşhane ve Zonguldak’ta işlediği 16 ayrı suçtan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz