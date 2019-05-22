Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:05 TSİ- Spor G: Bugün 12:06 TSİ

Gölcükspor’da kongre hazırlığı

3. Lig 3. Grup’ta son maçta lige tutunan Gölcükspor kongre sesleri yükseliyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

3. Lig 3. Grup’ta son maçta lige tutunan Gölcükspor kongre sesleri yükseliyor. Bu nedenle yeni sezon öncesinde herhangi bir görüşme yapmayan Başkan Ahmet Şahin ve yönetim kurulu, Onursal Başkan Gölcük Belediye Başkanı Yıldırım Sezer’in işaretini bekliyor. Sözleşmesi sona eren teknik patron Ali Beykoz ve futbolcular da, Şahin’den bir işaret almak istiyor. Her halukarda bir olağanüstü genel kurulun yapılacağı tahmin ediliyor.

Bugün 12:05 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Çayırova’da fırtına öncesi sessizlik mask
Çayırova’da fırtına öncesi sessizlik
Spor camiası birlikte iftar yaptı mask
Spor camiası birlikte iftar yaptı
Yıldız Kızlar Voleybol’da çeyrek final günü mask
Yıldız Kızlar Voleybol’da çeyrek final günü
Voleybol Midiler kız ve erkek Türkiye Şampiyonları belirlendi mask
Voleybol Midiler kız ve erkek Türkiye Şampiyonları belirlendi
Ücretsiz spor okulları kayıtları başladı mask
Ücretsiz spor okulları kayıtları başladı
Gölcükspor’da kongre hazırlığı mask
Gölcükspor’da kongre hazırlığı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI mask
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI

GALERİ

Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL