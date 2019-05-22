Gölcükspor’da kongre hazırlığı

3. Lig 3. Grup’ta son maçta lige tutunan Gölcükspor kongre sesleri yükseliyor. Bu nedenle yeni sezon öncesinde herhangi bir görüşme yapmayan Başkan Ahmet Şahin ve yönetim kurulu, Onursal Başkan Gölcük Belediye Başkanı Yıldırım Sezer’in işaretini bekliyor. Sözleşmesi sona eren teknik patron Ali Beykoz ve futbolcular da, Şahin’den bir işaret almak istiyor. Her halukarda bir olağanüstü genel kurulun yapılacağı tahmin ediliyor.