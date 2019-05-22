3. Lig 3. Grup’ta son maçta lige tutunan Gölcükspor kongre sesleri yükseliyor. Bu nedenle yeni sezon öncesinde herhangi bir görüşme yapmayan Başkan Ahmet Şahin ve yönetim kurulu, Onursal Başkan Gölcük Belediye Başkanı Yıldırım Sezer’in işaretini bekliyor. Sözleşmesi sona eren teknik patron Ali Beykoz ve futbolcular da, Şahin’den bir işaret almak istiyor. Her halukarda bir olağanüstü genel kurulun yapılacağı tahmin ediliyor.
Bugün 12:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:06 TSİ
Gölcükspor’da kongre hazırlığı
3. Lig 3. Grup’ta son maçta lige tutunan Gölcükspor kongre sesleri yükseliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz