Darıca’da gözler Gülen ve Bıyık’ta

Darıca G.B., Anonim Şirket olmasına rağmen yine de Darıca Belediyesi’nin desteğini almaksızın yol alamayacak gibi gözüküyor. Bir süre önce basının karşısına çıkan başkan Arif Gülen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık olmaksızın yol alınamayacağını açık açık söyledi. 2.Lig’de bir yıllık maceranın bedelini çok ağır ödeyen ve lisans bile çıkaramayacak duruma gelen Sarı Yeşilli kulübün, yeni sezon rotası da böyle belirlenecek. Yeniden 3.Lig’e inen ekipte gözler Gülen-Bıyık görüşmesine çevrilmiş durumda bulunuluyor.