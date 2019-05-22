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Şampiyonun en istikrarlısı Aissati

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Abalı Denizlispor'da 33 maçta süre alan Ismail Aissati en fazla forma giyen isim oldu.
Şampiyonun en istikrarlısı Aissati mask
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Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Abalı Denizlispor'da 33 maçta 2933 dakika sahada kalan Ismail Aissati, yeşil-siyahlı takımda en fazla süre alan futbolcu oldu. Sezona Osman Özköylü ile başladıktan sonra Yücel İldiz'le yoluna devam eden Denizlispor, zirve takibini hiç bırakmadı. İldiz yönetiminde 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan yeşil-siyahlı ekip, ligin son haftasına lider giren Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesiyle sezonu 72 puanla şampiyon tamamladı. Bu sezon 24 oyuncunun mücadele ettiği Abalı Denizlispor'da Cenk Güvenç, Cihan Özkaymak, Mehmet Taş ve Tonia Tisdell sezon içinde takımdan ayrıldı.

En fazla süre alan Aissati

Yeşil-siyahlı ekipte 33 maçta 2933 dakika sahada kalan Ismail Aissati en fazla forma giyen isim oldu. Aisaati'yi 32 maç ve 2880 dakikalık performanslarla Abdülkerim Bardakcı ve Adam Stackhowiak takip etti. En az süre alan futbolcular, takımdan ayrılan isimler Cihan Özkaymak, Cenk Güvenç ve Mehmet Taş oldu.

En golcüsü Mehmet Akyüz

Mehmet Akyüz'ün 15 gole ulaştığı yeşil-siyahlı ekipte Recep Niyaz 12, Muhammed Kehinde ile Ziya Alkurt 10, Burak Çalık 9, Ismail Aissati 3, Alperen Babacan ile Abdülkerim Bardakcı 2, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural ve Kerem Can Akyüz ise 1 gol üretti. Kardemir Karabükspor'dan Furkan Kaçar da Abalı Denizlispor adına kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Sarı ve kırmızı kartlar

Ligde 64 sarı ve 3 kırmızı kartla cezalandırılan yeşil-siyahlı ekipte en fazla sarı kartı 7 kartla Ismail Aissati gördü. Aissati'yi altışar sarı kartla Alperen Babacan ile Deniz Vural, beşer kartla Abdülkerim Bardakcı ile Kerem Can Akyüz, dörder kartla Recep Niyaz ile Ziya Alkurt takip etti. Mehmet Akyüz, Muhammed Kehinde, Burak Çalık, Kibong Mbamba, Furkan Şeker 3, Taha Can Velioğlu, Gökhan Süzen, Muhammed Himmet Ertürk, Burak Altıparmak, Adam Stackhowiak 2, Asil Kaan Güler ile Oğuz Yılmaz 1 sarı kartla cezalandırıldı.

Bugün 12:15 TSİ AA İzmir- Spor

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