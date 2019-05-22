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Hürriyet: Mehmet Erdem konseri için para ödemedik

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “19 Mayıs günü Mehmet Erdem konserine verilen ücret ile Ramazan etkinlikleri yapılsaydı” eleştirileri hakkında konuştu. Hürriyet, konserin tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştiğini, Mehmet Erdem’e bir ücret ödenmediğini açıkladı.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “19 Mayıs günü Mehmet Erdem konserine verilen ücret ile Ramazan etkinlikleri yapılsaydı” eleştirileri hakkında konuştu. Hürriyet, konserin tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştiğini, Mehmet Erdem’e bir ücret ödenmediğini açıkladı.

Hürriyet’in açıklamasından satır başları şöyle:

“Sanatçıya hiçbir para ödemedik. Tek kuruş belediye kasasından çıkmadı. Gönüllülük esası ile geliyor. Sanatçılar gerekirse para da alır elbette. Geçtiğimiz yıl 28 Haziran etkinliklerinde sadece Ferhat Göçer’e 76 bin lira, yıl boyunca mehteran takımına 163 bin lira verilmiş. Bunlar tespit ettiklerimiz. Geçtiğimiz yıl sokak iftarlarına 1 milyon lira harcanmış. Bunun yerine ben insanlara İzmit Kart üzerinden 1091 kişiye para ve çocuklara kıyafet yardımı veriyoruz.

“SİYASET DEĞİL BİLGİ AMAÇLI AÇIKLIYORUM”

Bunun reklamını yapmıyoruz. Bu konularda çok hassasım. 3 noktada ramazan etkinliği yapıyoruz. Her akşam bir mahalleye araç gönderiyoruz. Bu yıl etkinlikleri 230 bin liraya mal ettik. Geçtiğimiz yıl bu etkinlikler daha az olmasına rağmen 400 bin liraya mal olmuştu. Bunların siyasi malzeme yapılmasından yana değilim. Sadece bilgi vermek amacı ile açıklıyorum. Her şeyi hesaplayarak yapıyoruz. Para konusunda kimse bana bir şey diyemez.”

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Yorumlar

(2)
02

Kemal - dr. Nevzat kendi hastanesi varken bırakıp da belediye başkanlığına geldiyse düşünün siz neler olmuştur neler.

Yanıtla . 1Beğen 22 Mayıs 13:22
01

Orhan Özkan - Ne biliniyorsa açıkla Fatma hanım.Geçmişte nereye abartılı para harcadılarsa bir izmitli olarak bilmemiz lazım.

Yanıtla . 4Beğen 22 Mayıs 13:09

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