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Aydın: Genel merkezin eli kulağında

AKP’de İl Başkanlığı süreci ile ilgili konuşan AKP İl Başkan Vekili Mikdat Aydın, “Genel merkezin eli kulağındadır. Biz de haber bekliyoruz” dedi.
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AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un istifasının ardından teşkilat yeni il başkanının kim olacağını merak ediyor. Daha önce genel merkezden 6 kişilik heyet gelmiş ve kanaat önderlerine yeni il başkanı kim olmalı sorusunu yöneltmişti. Görüşmelerin ardındanMehmet Ellibeş, Halit Çokan, Ali Korkmaz, Berna Abiş ve Şahin Talus, Ankara’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mülakata gitmiş ancak Erdoğan, yeniden kapsamlı araştırma yapılmasını talep etmişti.

ENGİN KOYUN İSMİ ÖN PLANDA

Genel merkez bu kez ikinci heyet ile ilimize gelip istişarelerini tekrarladı. İkinci heyetin kentimizden ayrılıp raporunu genel merkeze sunmasının ardından ilk görüşmelerde adı geçen isimlerin dışında Mahmut Civelek, Zihni Yılmaz, Halil Vehbi Yenice, Mehmet Ali Okur gibi isimler bulunuyordu. Öte yandan AKP kulislerinde il başkanlığı için Körfez eski İlçe Başkanı ve eski il yöneticisi Engin Koyun’un da ismi ön plana çıktı.

BİZ DE GENEL MERKEZİ BEKLİYORUZ

Konu ile ilgili konuşan AKP İl Başkan Vekili Mikdat Aydın, “Heyet geçtiğimiz hafta itibariyle istişarelerde bulunarak görüşmelerini tamamladı. Heyet çalışmalarını tamamlayarak hazırlanan raporu genel merkeze iletti. Genel merkezin eli kulağındadır. Henüz isimler Ankara’ya çağırılmadı. Ne zaman çağırılacağı da netleşmedi bizler de teşkilat olarak bekliyoruz” dedi. Selin BECER

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