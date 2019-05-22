Karedeniz müziğinin sevilen şarkıcısı, Kocaeli'nin yetiştirdiği isimlerden Taner Eyüboğlu’nun ağabeyi Ömer Eyüboğlu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın (Perşembe) günü Başiskele Damlar Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Taner Eyüboğlu’nun acı günü!
Karedeniz müziğinin sevilen şarkıcısı, Kocaeli'nin yetiştirdiği isimlerden Taner Eyüboğlu’nun ağabeyi Ömer Eyüboğlu hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz