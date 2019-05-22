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Sarıbay ve İmamoğlu İstanbul’da bir araya geldi

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay İstanbul’da proje tanıtım toplantısını gerçekleştiren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla düzenlenen il başkanları toplantısı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun proje tanıtım toplantısına katıldı. Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da düzenlenen proje tanıtım toplantısına Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve diğer illerin milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanları da katılım sağladı.

SARIBAY’DAN ÖNEMLİ TEMASLAR

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay toplantı sonrasında bir araya geldiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Kocaeli İl Örgütü’nün sevgi ve selamlarını ileterek, örgüt olarak İstanbul seçimleri için yürüttükleri çalışmaları da aktardı. Sarıbay’ın toplantı sonrasında bir araya geldiği isimler arasında meslektaşı olan Mersin Milletvekili Arda Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de vardı.

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