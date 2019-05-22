Halk otobüsü durağa çarptı!

Alınan bilgilere göre, İzmit Yeşilova’da 13 numaralı 41 BR 281 plakalı Otogar- Yahya Kaptan seferi yapan büyükşehir halk otobüsü, bir anda yolcuların yoğun olarak bulunduğu durağa çarptı. Olay esnasında durakta bulunan yolcular can havliyle kendilerini duraktan dışarı attı. Kaza sonrasında aracın sağ aynası ile durağın camlarını kırıldığı görüldü. Öte yandan kazada can kaybı veya yaralanan olmadı.