Alınan bilgilere göre, İzmit Yeşilova’da 13 numaralı 41 BR 281 plakalı Otogar- Yahya Kaptan seferi yapan büyükşehir halk otobüsü, bir anda yolcuların yoğun olarak bulunduğu durağa çarptı. Olay esnasında durakta bulunan yolcular can havliyle kendilerini duraktan dışarı attı. Kaza sonrasında aracın sağ aynası ile durağın camlarını kırıldığı görüldü. Öte yandan kazada can kaybı veya yaralanan olmadı.
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Halk otobüsü durağa çarptı!
İzmit Yeşilova’da 13 numaralı 41 BR 281 plakalı Otogar- Yahya Kaptan seferi yapan büyükşehir halk otobüsü, bir anda yolcuların yoğun olarak bulunduğu durağa çarptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz