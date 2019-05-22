Hürriyet: İzmit’i birlikte yöneteceğiz

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Hafta sonları da devam eden ziyaretlerde Hürriyet, geçtiğimiz günlerde STK’ları ve kentin tanınmış simalarını ağırladı. Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyaretlerde konukları ile yakından ilgilenen belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Şeffaf olacağız. Milletin çıkarları her şeyden önce gelecek. Hepinize güzel dilekleriniz için teşekkür ederim” dedi.
ZİYARET EDEN KURUM VE KİŞİLER
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu
Atatürkçü Düşünce Derneği
Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği
Sebze Meyve Hali Genel Sekreteri ile KOTKO Toptancılar Sitesi Başkanı
Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı
Demirciler Sitesi Yönetimi
Başiskele Sanayi Sitesi Yönetimi
Kocaeli Sanayi Sitesi Yönetimi
Demirciler ve Keresteciler Sitesi Yönetimi
Kocaeli Ağrılılar Derneği
Kocaeli Pazarcılar Odası
Genel-İş Sendikası Kocaeli Şubesi
EYT Derneği Genel Başkanı ve Temsilcileri
Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetimi
MAP Kavaklıspor Kulübü
Eski Meclis Üyeleri
Kocaeli Tokatlılar Derneği
CHP Bekirdere ve Tavşantepe Mahalle Örgütleri
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar
CHP’li Belediye Başkan Adayları
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz