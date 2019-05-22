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Hürriyet: İzmit’i birlikte yöneteceğiz

İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarını makamında kabul eden İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet, “Benim için milletin çıkarları önde olacak. Bu şehri hep birlikte yöneteceğiz” dedi.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Hafta sonları da devam eden ziyaretlerde Hürriyet, geçtiğimiz günlerde STK’ları ve kentin tanınmış simalarını ağırladı. Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyaretlerde konukları ile yakından ilgilenen belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Şeffaf olacağız. Milletin çıkarları her şeyden önce gelecek. Hepinize güzel dilekleriniz için teşekkür ederim” dedi.

ZİYARET EDEN KURUM VE KİŞİLER

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu

Atatürkçü Düşünce Derneği

Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği

Sebze Meyve Hali Genel Sekreteri ile KOTKO Toptancılar Sitesi Başkanı

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı

Demirciler Sitesi Yönetimi

Başiskele Sanayi Sitesi Yönetimi

Kocaeli Sanayi Sitesi Yönetimi

Demirciler ve Keresteciler Sitesi Yönetimi

Kocaeli Ağrılılar Derneği

Kocaeli Pazarcılar Odası

Genel-İş Sendikası Kocaeli Şubesi

EYT Derneği Genel Başkanı ve Temsilcileri

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetimi

MAP Kavaklıspor Kulübü

Eski Meclis Üyeleri

Kocaeli Tokatlılar Derneği

CHP Bekirdere ve Tavşantepe Mahalle Örgütleri

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar

CHP’li Belediye Başkan Adayları

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay

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