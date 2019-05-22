Büyükakın’dan genç STK’lara çağrı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genç İzmitliler Platformu Başkanı Mesut Ceylan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Sivil toplum kuruluşlarının kentlerin gelişimi için çok önemli olduğunun vurgulandığı ziyarette, gençlerin bu alanda aktif rol alarak sosyal sorumluluk projeleri üretmesini takdir ettiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Ramazan ayı ve daha sonraki süreçlerde STK’larımız yetimlerin elinden tutmalı” dedi.

“MASUMLARA ELİMİZİ UZATMALIYIZ”

Çocukların ve gençlerin dünya üzerindeki savaşlar ve iç karışıklıklardan çok etkilendiğini dile getiren Büyükakın, “Annesiz kalan çocuklar ve gençler, açlıktan ölen ve azgın sularda boğulan minik bedenler günümüzün en büyük dramlarıdır. Ülkemizde ve dünyada hiçbir çocuğun acıdan veya açlıktan damlayan gözyaşlarına tepkisiz kalamayız. Kentimizde ve ülkemizde, hangi coğrafyada olursa olsun masumlara elimizi uzatmalıyız” diye konuştu.

GENÇLERE NASİHATLER!

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında çok önemli işler yaptığını, kentimizdeki muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine kol kanat gerdiğini dile getiren Başkan Büyükakın şunları da kaydetti: “Bizler tüm çocukların ve gençlerin her daim tebessüm etmesini ve hayata sıkı sıkı tutunmasını istiyoruz. Genç sivil toplum kuruluşları yeryüzündeki bu olumsuz tablolara karşı kendilerini sorumlu hissetmeli ve bu alanda ilmi çalışmalara imza atmalıdır."