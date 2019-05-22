Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:46 TSİ- Gündem G: Bugün 13:47 TSİ

Büyükakın’dan genç STK’lara çağrı!

Ramazan ayının genç STK’lar açısından büyük bir fırsat olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz kardeşiz, biriz, birken iriyiz ve diriyiz. Bunu çok iyi biliyor ve buna göre hareket etmeliyiz” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genç İzmitliler Platformu Başkanı Mesut Ceylan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Sivil toplum kuruluşlarının kentlerin gelişimi için çok önemli olduğunun vurgulandığı ziyarette, gençlerin bu alanda aktif rol alarak sosyal sorumluluk projeleri üretmesini takdir ettiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Ramazan ayı ve daha sonraki süreçlerde STK’larımız yetimlerin elinden tutmalı” dedi.

“MASUMLARA ELİMİZİ UZATMALIYIZ”

Çocukların ve gençlerin dünya üzerindeki savaşlar ve iç karışıklıklardan çok etkilendiğini dile getiren Büyükakın, “Annesiz kalan çocuklar ve gençler, açlıktan ölen ve azgın sularda boğulan minik bedenler günümüzün en büyük dramlarıdır. Ülkemizde ve dünyada hiçbir çocuğun acıdan veya açlıktan damlayan gözyaşlarına tepkisiz kalamayız. Kentimizde ve ülkemizde, hangi coğrafyada olursa olsun masumlara elimizi uzatmalıyız” diye konuştu.

GENÇLERE NASİHATLER!

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında çok önemli işler yaptığını, kentimizdeki muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine kol kanat gerdiğini dile getiren Başkan Büyükakın şunları da kaydetti: “Bizler tüm çocukların ve gençlerin her daim tebessüm etmesini ve hayata sıkı sıkı tutunmasını istiyoruz. Genç sivil toplum kuruluşları yeryüzündeki bu olumsuz tablolara karşı kendilerini sorumlu hissetmeli ve bu alanda ilmi çalışmalara imza atmalıdır."

Bugün 13:46 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Hürriyet'in Büyükakın ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı mask
Hürriyet'in Büyükakın ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı
CNN Türk, açıklama yaptı mask
CNN Türk, açıklama yaptı
AKP'de Engin Koyun sesleri!.. mask
AKP'de Engin Koyun sesleri!..
İmamoğlu, Ahmet Hakan hakkında ilk kez konuştu! mask
İmamoğlu, Ahmet Hakan hakkında ilk kez konuştu!
Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü mask
Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü
Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi! mask
Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI mask
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI

GALERİ

Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL