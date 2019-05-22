Turan personeli ile buluştu

31 Mart seçimlerinin ardından görevine resmen başlayan ve tebrik ziyaretlerini kabul eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, diğer taraftan da yapılacak çalışmalarla ilgili birimlerle toplantılar yapıyor. Yeni başkan Turan, belediyenin fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

“BİZ BİR AİLEYİZ”

Fen işleri müdürlüğü personelinin aktif bir şekilde Kandıra’ya hizmet ettiğini dile getiren Başkan Turan, “Projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Kandıra Belediyesi olarak personelimizle büyük bir aileyiz” diye konuştu.