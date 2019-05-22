Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:46 TSİ- Gündem G: Bugün 13:48 TSİ

Turan personeli ile buluştu

31 Mart seçimlerinin ardından görevine resmen başlayan ve tebrik ziyaretlerini kabul eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, diğer taraftan da yapılacak çalışmalarla ilgili birimlerle toplantılar yapıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

31 Mart seçimlerinin ardından görevine resmen başlayan ve tebrik ziyaretlerini kabul eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, diğer taraftan da yapılacak çalışmalarla ilgili birimlerle toplantılar yapıyor. Yeni başkan Turan, belediyenin fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

“BİZ BİR AİLEYİZ”

Fen işleri müdürlüğü personelinin aktif bir şekilde Kandıra’ya hizmet ettiğini dile getiren Başkan Turan, “Projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Kandıra Belediyesi olarak personelimizle büyük bir aileyiz” diye konuştu.

Bugün 13:46 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Hürriyet'in Büyükakın ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı mask
Hürriyet'in Büyükakın ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı
CNN Türk, açıklama yaptı mask
CNN Türk, açıklama yaptı
AKP'de Engin Koyun sesleri!.. mask
AKP'de Engin Koyun sesleri!..
İmamoğlu, Ahmet Hakan hakkında ilk kez konuştu! mask
İmamoğlu, Ahmet Hakan hakkında ilk kez konuştu!
Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü mask
Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü
Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi! mask
Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI mask
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI

GALERİ

Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL