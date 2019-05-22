Bıyık, iftar sonrası incelemede

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mesai saatleri içinde kurum binasında tebrik ziyaretlerini kabul ederken mesai sonrasında ise sahada çalışmaları takip ediyor. Ramazan ayında her akşam farklı bir mahallede evlere konuk olan Başkan Bıyık, sokakta vatandaşlardan gelen talepleri de yerinde dinliyor.
TERAVİH SONRASI PARK İNCELEMESİ
Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Elmalı Camii’nde teravih namazını kılan Başkan Bıyık, namaz sonrası vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikramında bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Mahalledeki 19 Mayıs Parkı’nı da gezen Bıyık, parkta bulunan gençlerle sohbet etti. Parktaki yenileme ve semt sahası çalışmasını da inceleyen Başkan Bıyık, teknik personelden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz