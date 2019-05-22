Körfez’de STK’lar iftarda buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini iftarda ağırladı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftara Başkan Söğüt’ün yanı sıra, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, belediye başkan yardımcıları; Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz ve Osman Yurt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

“ZENGİN BİR KÜLTÜRE SAHİBİZ”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede oruçların açılması sonrasında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, katılımdan dolayı konuklarına teşekkür etti. Söğüt, “Körfez’de atacağımız her adımda STK’larımızın görüşlerini önemseyeceğiz. Körfez, Anadolu’nun bütün renklerini taşıyan zengin bir kültüre sahip. Bunu bu akşam burada görebiliyoruz. Ramazan’ın huzurunu tüm renklerimizle kardeşlik duygusu içerisinde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİK ÖRNEĞİ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün ardından Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can da kısa bir konuşma gerçekleştirdi. “Burada STK temsilcilerimiz ile olmak mutluluk verici” diyen Kaymakam Can, “Bu görüntü birlik ve beraberliğimizin temsil edilmesi bakımından önemli” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.