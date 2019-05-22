Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın önceki gün önemli bir konuğu vardı. AKP’den iki dönem milletvekilliği yapan, 31 Mart seçimlerinde ise iktidarın İzmit Belediye Başkan adayı olan Sibel Gönül, yeni başkan Adnan Turan ile makamında bir araya geldi. Turan’ın samimi bir şekilde karşıladığı Turan, Gönül’ün ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Eski vekil Sibel Gönül de Turan’ı, 31 Mart seçimlerindeki başarısı dolayısıyla kutladı.
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AKP’li Gönül, bu kez Turan’a konuk oldu
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın önceki gün önemli bir konuğu vardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz