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Dündar: Kültürümüz bizim zenginliğimizdir

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyon Başkanı Bilal Dündar ile Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Turgut Caferoğlu’nu ağırladı.
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu Başkanı Bilal Dündar ve yönetim kurulu üyeleri ile Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Turgut Caferoğlu’nu makamında ağırladı. Başkan Şener Söğüt’e görevinde başarılar dileyen Federasyon Başkanı Bilal Dündar, Körfez Belediyesi’nin kendilerine bugüne kadar önemli destekler verdiğini belirtti. Kenti görsel olarak güzelleştirirken, kültürel zenginlikleri de ihmal etmediklerini belirtti.

“YAŞATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ”

“Dernekler aracılığı ile kültürlerimiz yaşatmaya çalışılıyor” diyen ve bu noktada derneklerin önemli bir görevi üstlendiğini belirten Başkan Şener Söğüt, “Her dernek kendi çapında yöresinin gelenek-göreneklerini yaşatmaya gayret ediyor. İşte bizim en büyük zenginliğimiz budur. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız. STK’larımız ile birlikte adımlar atarak, fikir ve önerilerinize göre yol haritamızı çizeceğiz” ifadelerini kullandı. Federasyon Başkanı Bilal Dündar daha sonra Başkan Söğüt’e hediye takdim etti.

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