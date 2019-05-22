Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:53 TSİ- Gündem G: Bugün 13:54 TSİ

Yüzbaşılar Kavşağı’nda asfalt serimi tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki ana arterleri akıcı hale getirmek için, önemli projeler gerçekleştiriyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki ana arterleri akıcı hale getirmek için, önemli projeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda D-100 ve D-130’da yeni kavşak çalışmaları yapılarak yollar transit hale getiriliyor. D-130’da çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gölcük Yüzbaşılar bölgesinde köprülü kavşak uygulaması yapıyor. Çalışma ile bölgede bulunan trafik ışıkları kaldırılarak trafiğin kesintisiz ilerlemesi sağlanacak. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Yüzbaşılar Kavşağı’nda, köprü tabliyelerinin üzerine asfalt serimi tamamlandı.

OTO KORKULUK YAPIMI

Toprakarme işlerinin tamamlandığı projede, ayaklar arasına yerleştirilen kirişler üzerine asfalt serimi tamamlandı. Köprünün yay korkulukları yapılırken oto korkuluk yapımı sürüyor. Kaldırım imalatlarının devam ettiği projede bağlantı yolu kazı dolgu çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Ayrıca Yüzbaşılar Kavşağına inen bağlantı yolunda kazı çalışmaları bitirilirken yağmursuyu drenaj çalışmaları devam ediyor. 

TRAFİK KESİNTİSİZ OLACAK

D-130’daki kavşak projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölge, rahat bir nefes alacak. Gölcük-2, Değirmendere Köprülü Kavşakları’ndan sonra Yüzbaşılar kavşağı bölgedeki trafiği transit hale getirecek. Gölcük-2 kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı, köprülü kavşakla rahatlayacak.

DÖNÜŞLER KÖPRÜ ALTINDAN

İzmit -Yalova Karayolu (D-130) üzerinde mevcut Değirmendere ve Gölcük-2 kavşakları ile transit geçiş yapan anayol trafiği, projenin tamamlanmasıyla Yüzbaşılar mevkiinde akış sağlanacak. Proje ile Yüzbaşılar’daki trafik ışıkları ortadan kalkacak. Yalova ve İzmit yönlü dönüşler köprü altındaki dönel kavşaktan yapılacak.

Bugün 13:53 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Hürriyet'in Büyükakın ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı mask
Hürriyet'in Büyükakın ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı
AKP'de Engin Koyun sesleri!.. mask
AKP'de Engin Koyun sesleri!..
Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü mask
Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü
Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi! mask
Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi!
Kartepe ve Başiskele yollarına bakım onarım mask
Kartepe ve Başiskele yollarına bakım onarım
Bertan Tandoğan vefat etti mask
Bertan Tandoğan vefat etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI mask
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI

GALERİ

Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL