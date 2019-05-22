Körfez’de zirai atıkla mücadele

Körfez Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Körfez Kaymakamlığı, İl Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ortak projesi olan çalışma ile önemli bir uygulama hayata geçirildi. Bilinçsizce atıldığında çevre ve insan sağlığını tehdit eden, yıllarca doğada kalan ve temizlenemeyen, aynı zamanda havayı, yeraltı suyunu, yağmur suyunu, akarsu ve denizi kirleten zirai ilaç kapları artık kontrollü olarak toplanıyor.
KUTULAR YERLEŞTİRİLDİ
Proje kapsamında; zirai ilaç ambalaj atıklarını toplamak ve kullanıcılara bu yönde alışkanlıklar edindirmek amacıyla Sevindikli ve Çıraklı Köyü’nde muhtarlık binaları yanına zirai ilaç toplama kutuları yerleştirildi. Körfez Belediyesi yetkilileri, proje kapsamında Körfez’in tüm köylerine zirai ilaç ambalaj toplama kutularının yerleştirileceğini belirtti.
YERLİ MISIR TEŞVİKİ
Körfez Belediyesi Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya ve diğer kurum yetkilileri, yaptıkları açıklamada yapılan uygulama ile halkın, daha temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamasına katkıda bulunulduğu kaydedildi. Zirai ilaç ambalaj atıklarını toplama projesi kapsamında ayrıca vatandaşların yerli mısır kullanımı noktasında da teşvik ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz