Darıca Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün 1500 kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla bu yıl mahallelerde kurulan sokak iftarları iptal edilirken, Darıca Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Bıyık “bu mübarek ayda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Ramazan ayını en iyi şekilde geçiriyoruz. Her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarımızla iftar açıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da en azından bu mübarek ayda evinde sıcak yemek yiyebilmeleri adına her akşam evlerine sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz” dedi.
Bugün 13:55 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:56 TSİ
Darıca’da ihtiyaç sahiplerine yemek
Darıca Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün 1500 kişiye sıcak yemek dağıtıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz