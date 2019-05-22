Bir aday daha İstanbul seçiminden çekildi!

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu. Selim Kotil, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun." Selim Kotil, 31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy almıştı.
SEÇİME HANGİ ADAYLAR KATILMIYOR?
DSP (Demokratik Sol Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın, TKP'nin (Türkiye Kominist Partisi) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, Emekçi Hareket Partisi destekli bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özge Akman ve Demokrat Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adayı Ersan Gökgöz'ün seçime girmeyeceklerini açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz