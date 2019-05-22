Sunay Akın: İzmitliler gerçekten çok şanslı

Şair, Yazar, Gazeteci, Araştırmacı ve Tiyatro Oyuncusu Sunay Akın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. İzmit’in kültür ve sanat anlamında gelişmesi adına işbirliği yapacakları konusunda Sunay Akın’dan söz alan Hürriyet, aynı zamanda Sunay Akın’a Kocaelispor forması da hediye etti.



KADINLAR SİYASETTE DAHA ÇOK OLSUN

Ziyarette konuşan Sunay Akın, “İzmit benim için Ruşen Hakkı demektir. Aradan 20 küsur yıl geçti ve ilk kez buradan bir davet aldım. Fatma başkanımız ile İzmit’e kültürel anlamda ne yapabiliriz onu konuşacağız. Kendisi aydın bir kişilik, kazanmasına çok sevindim. Görevinde başarılar diliyorum. Bir kadının başarısı çok önemli. Kadınlarımız siyasette daha çok olsun. Kadınlarımıza sesleniyorum: Lütfen daha çok öne çıkın. Lütfen sizler bu ülkeyi yönetin. Korkmayın bundan daha kötü yönetemezsiniz” dedi.

İZMİTLİLER ÇOK ŞANSLI

Kadınların üretken yapısına çok ihtiyacımız var diyen Akın, “İzmitliler böyle aydın bir başkanları olduğu için ve Fatma hanımdan dolayı gerçekten çok şanslı. Çocukluğumda kibrit kutularının üstünde saat kulesi vardı. Onları biriktirirdim ve şehri oradan tanıyorum. O yüzden saat kulesine benim borcum var. İzmit fuarı, Seka... Bizim İzmit’e borcumuz var. İzmitli çocuklar ve ailelere yönelik yapabileceğimiz ne varsa sonuna kadar destek olacağım” dedi.

İZMİT’İN SANAT DAMARLARINI AÇACAĞIZ

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ziyaretten dolayı onur duydum. Uzun süre önce Sunay bey ile tanışmıştık. İzmit’te kültür sanat anlamında kendisinin deneyimlerinden faydalanacağız. Benim için gelmesi çok kıymetli. İzmit için işbirliği içinde çalışmak beni çok mutlu edecek. İzmit’in gerçekten kültür, sanat ve spor damarları uzun süredir tıkanmıştı. Biz o damarları açmak istiyoruz” diye konuştu. Selin BECER