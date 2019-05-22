Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde muhtarlık seçimleri yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Dilovası’nda seçim kararı aldı. 2 Haziran Pazar Günü Kayapınar Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yeniden yapılacak. Alınan bilgiye göre, Dilovası’nda tekrar sandık kurulacak ve vatandaş oy kullanacak. 31 Mart yerel seçimlerinde Dilovası'na bağlı Kayapınar Mahallesi Muhtarı seçilen Yüksel Kara’nın 19 yıl önce oluşan sabıka kaydından dolayı YSK muhtarlık seçim yenileme kararı aldı. 2 Haziran’da Kayapınar sakinleri yeniden muhtarlık için sandığa gidecek.

Yüksel Kara