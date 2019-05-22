Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Dilovası’nda seçim kararı aldı. 2 Haziran Pazar Günü Kayapınar Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yeniden yapılacak. Alınan bilgiye göre, Dilovası’nda tekrar sandık kurulacak ve vatandaş oy kullanacak. 31 Mart yerel seçimlerinde Dilovası'na bağlı Kayapınar Mahallesi Muhtarı seçilen Yüksel Kara’nın 19 yıl önce oluşan sabıka kaydından dolayı YSK muhtarlık seçim yenileme kararı aldı. 2 Haziran’da Kayapınar sakinleri yeniden muhtarlık için sandığa gidecek.
Bugün 14:17 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:32 TSİ
Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde muhtarlık seçimleri yenilenecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Dilovası’nda seçim kararı aldı. 2 Haziran Pazar Günü Kayapınar Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yeniden yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz