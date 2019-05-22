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Ulaşlı ve Yenimahalle’de Ramazan coşkusu

Gölcük’te Ramazan ayı nedeniyle gerçekleştirilen beraberlikler, Ulaşlı ve Yenimhalle ile devam etti. Vatandaşlar, Ramazan’ın bereketini yaşadı.
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Gölcük Belediyesi’nin Ramazan ayı nedeniyle mahallelerde gerçekleştirdiği iftar programları, Ulaşlı ve Yenimahalle’de devam etti. İftar programlarına mahalleli yoğun ilgi gösterirken, programa katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve başkan yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcüklü vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, iftarlarına ortak oldu. İftar programın Gölcük’ün tanınmış simalarından Abdullah Yıldırım’ın duygulandıran hikayeleri ile renklenirken, okutulan Kur’an tilvaeti de, vatandaşların Ramazan ayının bereketini yaşamasını sağladı.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER YAŞAMALI’

Ulaşlı’da gerçekleştirilen iftar programında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bir Ramazan programımızda siz Ulaşlılı hemşerilerimizle bir araya gelmekten çok mutluyum. Görüyorum ki, yoğun bir şekilde çocuklarınızla birlikte buraya katılmışsınız. Bunun için sizlere ayrıca teşekkür ederim. Çocuklarımıza, gençlerimize milli, manevi değerlerini, Ramazan ayının atmosferini aktarmak için bu programların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz milli, manevi değerlerimizi yaşayacağımız etkinliklere gelecekte de devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından geçilen ilahi gösterisi ve toplu fotoğraf çekimin ardından iftar son buldu.

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