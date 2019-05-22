‘Biz de varız’ dediler

KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlileri Serpil Şahin ve Hazal Aksoy’un öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Biz de varız’ adlı resim sergisi İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde görücüye çıktı. Serginin açılışına İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen de katıldı. Günün önemine ilişkin konuşmaların ardından 10 genç sanatçı adayının tuval üzerine yağlıboya ve karışık teknikle oluşturdukları ve pek çok çalışmanın yer aldığı sergi birlikte gezildi. Gençler yaptığı eserler hakkında İl Müdürü Ercan Yamen’e bilgi verdi.
HUMMALI ÇALIŞMA
Öte yandan atölye öğretmenleri ise sergideki çalışmalarla hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: Bir yıl boyunca atölyelerine kapanıp çalışan genç sanatçı adayları, çalışmalara “Biz de Varız” adını verdi. Bu anlamlı çalışmalarda; Bir yandan ünlü ustaların çalışmalarına dahil ettikleri kendi varlıkları ile burada olduklarını söylerken bir yandan da kentte varlıklarını duyurmak istedikleri anlatılmaktadır.
SERGİDE ESERİ BULUNAN SANATÇILAR :
Nilay Dikkaş
Benay Benli
Özge Aydın
Nisa Nur Kurt
Beyza Anlar
Nursel Aydın
Melek Melis Pekşen
Alperen Şahin
Dilşan Çipli
Eda Kaya
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz