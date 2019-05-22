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‘Biz de varız’ dediler

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyeleri Serpil Şahin ve Hazal Aksoy’un öğrencilerinin hazırladığı “Biz de Varız”  resim sergisi Sabancı Kültür Merkezi’nde açıldı.
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KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlileri Serpil Şahin ve Hazal Aksoy’un öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Biz de varız’ adlı resim sergisi İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde görücüye çıktı. Serginin açılışına İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen  de katıldı. Günün önemine ilişkin konuşmaların ardından 10 genç sanatçı adayının tuval üzerine yağlıboya ve karışık teknikle oluşturdukları ve pek çok çalışmanın yer aldığı sergi birlikte gezildi. Gençler yaptığı eserler hakkında İl Müdürü Ercan Yamen’e bilgi verdi.

HUMMALI ÇALIŞMA

Öte yandan atölye öğretmenleri ise sergideki çalışmalarla  hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: Bir yıl boyunca atölyelerine kapanıp çalışan genç sanatçı adayları, çalışmalara “Biz de Varız” adını verdi. Bu anlamlı çalışmalarda;  Bir yandan ünlü ustaların çalışmalarına dahil ettikleri kendi varlıkları ile burada olduklarını söylerken bir yandan da kentte varlıklarını duyurmak istedikleri anlatılmaktadır.

SERGİDE ESERİ BULUNAN SANATÇILAR :

Nilay Dikkaş

Benay Benli

Özge Aydın

Nisa Nur Kurt

Beyza Anlar

Nursel Aydın

Melek Melis Pekşen

Alperen Şahin

Dilşan Çipli

Eda Kaya

Bugün 14:34 TSİ - Kültür-Sanat

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