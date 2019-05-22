Deneyerek gözlemlediler

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Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yaklaşım eğitimi kursiyerleri, Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygulamalı eğitim aldı.
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Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kurslarının “en özel kursu” olan “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yaklaşım kursu” çalışmalarını sürdürüyor. Serdar Kurs Merkezi Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere Yaklaşım kursiyerleri, Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek buradaki öğrencilerle bir araya geldi. Cemil Meriç’in özel öğrencileriyle buluşan ve onlarla vakit geçiren kursiyerler, aldıkları eğitimi uygulama imkanı buldu.

KURSA İLGİ YOĞUN

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yaklaşım kursu Serdar KO-MEK Kurs Merkezi’nde kısa bir süre önce faaliyetlerine başladı. Kursa, Kocaeli’nin yanı sıra çevre illerden vatandaşların da talebi var. KO-MEK’in en özel kursunda kursiyerlere, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik bilinmesi gereken her türlü detay aktarılıyor. Bu kapsamda, ilk olarak özel eğitim nedir ve özel eğitime kimlerin ihtiyacı vardır konuları ele alınıyor. Bunun ardından sırasıyla, down sendromu, otizm, zihinsel ve bedensel öğrenme güçlüğü ile üstün zekalı bireylere yönelik eğitimler veriliyor.

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