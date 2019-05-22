Türkülerle Anadolu’yu turladılar

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinin son konuğu TRT Sanatçısı Yavuz Değirmenci oldu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, Erzurumlular Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, STK ve oda temsilcileri ile çok sayıda Körfezli katıldı.

ERZURUM’DAN SİVAS’A

Tasavvufi ezgiler ile başlayan ve salondakiler ile birlikte parçaları seslendiren TRT Sanatçısı Yavuz Değirmenci, daha sonra tasavvufi ezgiler ve Türkülerle adeta salondakilere Anadolu turuna çıkardı. Erzurum’dan Sivas’a, Urfa’dan Bursa’ya türküleri seslendiren Değirmenci’ye, salondakiler de alkışları ile eşlik etti. Gece sonunda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Değirmenci’ye plaket takdim ederken, yaşattığı Türkü dolu geceden dolayı teşekkür etti.