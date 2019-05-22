Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:38 TSİ- Sağlık G: Bugün 14:40 TSİ

Alzheımer’dan korumak ve korunmak 9 için öneri

Prof. Dr. Türker Şahiner, Alzheimer hastalığı hakkında bilgi verdi ve Alzheimer hastalarının bakımını üstlenen kişilere depresyondan ve bu hastalıktan korunmak için önemli tavsiyelerde bulundu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Toplumda yaygın bir düşünce olarak Alzheimer sadece unutkanlık olarak algılanmaktadır. Oysa beynin yeteneklerini yitirmesi demektir. Alzheimer bir yangın gibi düşünülürse bu yetenek kaybı, kıvılcımın ilk başladığı yerdir. Bazen duygusal belleğin hasarı olabilir, bazen görsel belleğin hasarı olabilir, bazen uzayda konumlanma yani adres bulma yetisi kaybolabilir, bazense konuşma ya da yazma yetileri kaybolabilir. Hasar, beynin her noktasından başlayabilmektedir. Ancak Alzheimer’ın en sevdiği bölge yakın bellek merkezi olan hipokampustur. Hipokampus, ilk kez öğrenilen bilgilerin tekrar edilmeden önce atıldığı yakın, geçici hafıza bölümüdür. Bu merkeze atılan bilgiler tekrar edilirse kalıcı hafızaya aktarılır, tekrar edilmez ise belli bir süre sonra yeni bilgiler eklendikçe yakın bellek merkezinden silinir. Bu merkez hasar gördüğünde kalıcı belleğe atılmak istenen bilgiler de kullanılamaz. Bilgiler tekrarlandığında ise ilk kez öğrenilmiş hissi yaratmaktadır.

Beyin sağlınız için uykunuzdan ödün vermeyin

Uyku kalitesi bozulduğunda beyin hücreleri erken ölmektedir. Kronik uykusuzluk çekenlerin Alzheimer riskleri çok yüksektir. Uykusuzluk depresyonla birleştiğinde ise bu risk kat kat artmaktadır. Alzheimer’ın oluşma sebebi beyinde biriken amiloid beta adındaki proteinlerdir. Amiloid beta, beynin öğrenmesi için gerekli bir protein olmasına rağmen beynin proteini işledikten sonra yeniden parçalayıp kullanıma hazır hale getirmesi gerekmektedir. Bu işlemse uyku sırasında gerçekleşir. Yeterince uyumayan kişilerin beyninde amiloid beta birikimi artar. Bu nedenle az uyuyan kişilerin Alzheimer riskleri yüksektir. Ancak bu durum; “çok uyumak Alzheimer’a iyi geliyor” demek değildir. Bu proteinin birikimi beyin MR çekimlerinde de görülebilmekte ve böylece kişilerin gelecekteki Alzheimer riskleri de tahmin edilebilmektedir. Alzheimer hastalığına karşı şu an üzerinde çalışılan aşılar bu amiloid beta kalıntılarını temizlemeyi amaçlamaktadır.

Stres, sorumluluklar ve uykusuzluk Alzheimer’ı tetikliyor

Tüm bu süreçlerde Alzheimer hastalarının en yakınları stres yaşamaktadır. Bu stres nedeniyle Alzheimer veya depresyon gibi hastalıklara yakalananların oranı da yüksektir. Bu nedenle geçmişte Alzheimer’ın bulaşıcı olduğu dahi düşünülmüştür. Alzheimer hastalarının sürekli evde kalmaması önerilmektedir. Yürüyüş yapmak ve hava almak Alzheimer hastaları için birçok ilaçtan daha etkilidir. Ancak bunu gerçekleştirmek bakımını üstlenen kişiler için zor olmaktadır. Bütün bunları yapamamak, tüm yükün bakım verenin üzerine kalması ve buna bir de gece uykusuzlukları eklendiğinde bakıcının Alzheimer’a yakalanma riski oldukça artmaktadır. Uzmanların Alzheimer’dan korunmak adına ‘yapılmaması gerekenler’ olarak sıraladığı tüm faktörleri hasta yakınları gerçekleştirmiş olmaktadır.

Alzheimer’dan korumak ve korunmak için 9 öneri

Yakınınızın ilk teşhisi aldığı evreden itibaren psikiyatrik olarak sağlığınız kendiniz ve hastanız için çok daha önem kazanır.

Bu bakımı profesyonel olarak düşünün. Profesyonel rehabilitasyon kurumları olan gündüz bakım evlerinde hastalara yönelik sosyal rehabilitasyonlar hastaya olduğu kadar ailelerine önemli yarar ve faydaları vardır.

Sosyal yaşam da hastanın yaşam kalitesi ve motivasyonu açısından çok önemlidir.

Kendinize ayıracağınız zamanın aslında gelecekte hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırım olduğunu unutmayın.

Uyku kalitenizi artırın.

Zihinsel ve fiziksel aktivite depresyondan uzak durmak adına çok önemlidir.

Tansiyon ve kan şekerinizi iyi yönetin. Tansiyon ve kan şekeri bozuk olanlar daha hızlı demansa yani bunamaya gitmektedir.

Büyük sorumluluklar neticesinde hasta yakınının gireceği tükenmişlik sendromu sadece kendisini değil hastayı da olumsuz etkileyecektir.

İnternet üzerinde bulunan BEYNEX gibi ücretsiz programlarla hem hastanızın gelişimini hem de kendinizde Alzheimer gelişme riskini takip edin. Bu programların kullanımı her geçen gün artmaktadır. Hastaneye sık sık gelip bellek testi yaptırmak zor ve maliyeti yüksek bir işlemdir. Ancak hastalığın gelişip gelişmediğinin de takip edilmesi gerektiğinden evden kolayca kullanılabilecek bu tür bir uygulama konfor sağlamaktadır.

Bugün 14:38 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Bağımlılık ünitesi VM Medical Park'ta hizmette mask
Bağımlılık ünitesi VM Medical Park'ta hizmette
Yeni devlet hastanesi 700 gün sonra açılıyor mask
Yeni devlet hastanesi 700 gün sonra açılıyor
Kocaeli organ bağışında yine şampiyon mask
Kocaeli organ bağışında yine şampiyon
Acil A Rh (+) pozitif  kana ihtiyaç var! mask
Acil A Rh (+) pozitif  kana ihtiyaç var!
Çocuklarını sünnet ettirecek anne ve babalar dikkat! mask
Çocuklarını sünnet ettirecek anne ve babalar dikkat!
VM Medical Park'a yeni radyoloji uzmanı mask
VM Medical Park'a yeni radyoloji uzmanı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI mask
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI

GALERİ

Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL