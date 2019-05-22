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Belde A.Ş.’lilere bayram öncesi avans müjdesi

Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Belde A.Ş.’li personele, bayram öncesi bin 500 TL’lik avans ödenecek.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden Belde A.Ş. personelinin Ramazan Bayramı’nı daha rahat geçirmesini sağlamak için harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi almış olduğu kararla, Belde A.Ş.’li personele 31 Mayıs Cuma günü bin 500 lira avans yatıracak. Hizmet İş Sendikası’nın talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu avans kararı, 4803 Belde A.Ş.’li personelin Ramazan Bayramı’nda mağdur olmamasını sağlayacak.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNİN YANINDA

Maaş dönemi ve Ramazan Bayramı öncesi, Belde A.Ş.’li personeli düşünen Büyükşehir Belediyesi, 31 Mayıs Cuma günü tüm Belde A.Ş.’li personele bin 500 TL’lik avans verileceğini açıkladı. Bayram öncesi yatırılacak avans, personelin bayramı daha rahat geçirmesini sağlayacak. Çalışanına maaşını geciktirmeden yatıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ödemeyle bir kez daha personelinin yanında olduğunu, en rahat koşullarda bayram geçirmesini istediğini göstermiş oldu.

Bugün 14:41 TSİ - Ekonomi

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