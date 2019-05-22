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Kandıra yolunda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

İzmit Kandıra yolu Sucuali Sapağında kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaşamını yitirirken eşi ve 2 çocuğu da yaralandı.
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Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan İzmit yönünde seyir halinde olan Özgür Kanal (35) idaresindeki 22 RT 599 plakalı otomobil, Sucuali Sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Özgür Kanal, ekiplerin müdahalesi sonucu otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Yapılan kontrollerde Özgür Kanal’ın yaşamını yitirdiği tespit edilirken kazada aynı araç içinde bulunan eşi Aygül ve çocukları Hasan (10) ve Baran (6) ise sağlık ekiplerince ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Kanal’ın cenazesi olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. Kazada yaşamını yitiren Özgür Kanal’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Hatay’da toprağa verilecek

Derince Çınarlı Mahallesi Koru İçi Sokak adresinde ikamet eden ve 41 Burada AVM içinde bulunan Barista Plus isimli iş yerinin pizza bölümü çalışanlarından olan Özgür Kanal’ın ailecek gezmek için Kandıra Cebeci’ye gittikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Kazada yaralanan eşi Aygül Kanal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocukları Hasan’ın Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde, Baran’ın ise sevk edildiği İstanbul Göztepe Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren 2 çocuk babası Özgür Kanal’ın cenazesinin memleketi Hatay’da toprağa verileceği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN

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